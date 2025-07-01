شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: موسكو سترسل دعوة إلى دمشق لحضور القمة الروسية العربية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم /الثلاثاء/، أن روسيا سترسل دعوة إلى السلطات الجديدة في سوريا لحضور القمة الروسية العربية الأولى المقرر عقدها في منتصف أكتوبر المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن بيسكوف قوله، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يتوقع حضور القيادة السورية الجديدة للقمة الروسية العربية الأولى في موسكو: "بالطبع، سيتم إرسال مثل هذه الدعوات " .

وأكد بيسكوف أن روسيا تحافظ على علاقاتها مع القيادة السورية الحالية، وأن لموسكو مصالحها الخاصة، وأضاف:" نحافظ على علاقاتنا مع القيادة السورية الحالية، وسنواصل ذلك. لدينا مصالحنا الخاصة في سوريا" .