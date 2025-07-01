شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء في غزة إثر قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر في المستشفى المعمداني سقوط شهيدان في قصف إسرائيلي على شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي السياق نفسه، سقط شهيدان آخران في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جورة العقاد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكشف مجمع ناصر الطبي سقوط 5 شهداء بينهم طفلان إثر قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

ومن جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين، إنه يتوقع وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، مشدداً على أهمية استعادة جميع الرهائن المحتجزين فى القطاع.

وأكد ترامب، أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض، لبحث عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني وتطورات الأوضاع في غزة.

وعن الوضع الإقليمي، أوضح أن الضربة التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية كانت دقيقة وممتازة، مشيراً إلى أن اللقاء المرتقب مع نتنياهو سيتناول أيضاً النجاح الباهر والمذهل الذي تحقق في ملف إيران.