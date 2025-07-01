شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الوقود والعلاجات.. "الصحة الفلسطينة": الوضع الصحي بغزة على شفا الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية، زاهر الوحيدي، أن الوضع الصحي في قطاع غزة بلغ مرحلة كارثية تهدد بانهيار شامل للمنظومة الطبية نتيجة نقص الوقود والمستلزمات الطبية.



وقال الوحيدي، في تصريح لقناة (القاهرة) الفضائية الإخبارية،: "إنه للأسف الشديد عدد المستشفيات تعمل بشكل جزئي في القطاع بلغ 16 مستشفى فقط من أصل 38 بسبب نقص الوقود والمعدات الطبية في القطاع"، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية تعمل في ظروف استثنائية مع استمرار الاستهداف والتهديد والاعتقال، ما يزيد من الضغط على النظام الصحي الذي وصل إلى نقطة الانهيار مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة.



وأشار إلى أن ما تبقى من القدرة السريرية والخدمات الطبية في قطاع غزة لا يكفي لتلبية احتياجات السكان، خاصة مع تزايد النزوح الداخلي نحو المناطق التي لا تزال تتوفر فيها خدمات طبية، مستنكرا في الوقت نفسه الأوامر الإسرائيلية التي تصدر بشكل يومي لمجمع ناصر الطبي بالإخلاء وسط تفاقم الأزمة الصحية في القطاع.

وأوضح الوحيدي أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة للمستشفيات، والتي تسببت في إخراج عدد كبير منها عن الخدمة، تؤثر بشدة على قدرة القطاع الصحي في التعامل مع الوضع الإنساني العام في غزة، لا سيما في ظل استمرار وضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الطبية إلى القطاع.



ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي حذر فيه مدير جمعية الإغاثة الطبية بقطاع غزة الدكتور بسام زقوت من أزمة صحية كارثية مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، معتبرا أن توقف خدمة غسيل الكلى بمجمع الشفاء يعد حكما بالإعدام على 350 مريضا فلسطينيا.