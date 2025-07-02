شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البيضاء تنهى تداولاتها على وقع الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الارتفاع بعدما سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموًا بنسبة 0,63 %، ليستقر بذلك عند 18.411,21 نقطة.
من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,84 % إلى 1.508,89 نقطة.
وحقق “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,53 % إلى 1.274,89 نقطة.
أما “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، فقد تراجع بنسبة 0,08 % إلى 1.768,41 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد” على ربح بنسبة 1,31% إلى 17.627 نقطة، وبنسبة 0,96 % إلى 15.681,62 نقطة، على التوالي.
وبلغت التداولات 204,05 ملايين درهم، تحققت على مستوى السوق المركزي (الأسهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 965,57 مليار درهم.
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