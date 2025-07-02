شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية قطرى واليونانى يبحثان تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في اتصال هاتفي تلقاه من جورجيوس جيرابيتريتيس وزير الخارجية اليوناني، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.



وناقش الجانبان -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية- آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.