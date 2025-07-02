شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى سريع: هاجمنا مطار اللد بصاروخ فرط صوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله ( الحوثيين) العميد يحيى سريع، نفذنا عملية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأوضح أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، وسلاح الجو المسير نفذ 3 عمليات ضد أهداف حساسة في يافا وعسقلان وأم الرشراش.

وأكد، أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها الإسنادية رفضا لجرائم الإبادة في غزة.