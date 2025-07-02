شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطالب بوقف فورى للحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، إن استمرار الحرب في غزة لن يؤدي إلا إلى سقوط المزيد من الضحايا، في حين أن الطريق الصحيح للمضي قدما هو وقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسى، مطالبا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تحقق سلاما دائما.

وقال - في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الثلاثاء - "إن منطقة الشرق الأوسط تعاني في الوقت الراهن من اضطرابات خطيرة، فبعد التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار مع إيران، شنت إسرائيل هجوما على جنوب لبنان أسفر عن سقوط ضحايا".

وأضاف "لا تزال معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم، والكارثة الإنسانية في غزة قد بلغت حدا بالغ الخطورة، ويجب على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، من خلال رفع حصارها المفروض على غزة فورا واستعادة الوصول الإنساني بالكامل ودعم عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى والتعاون معها".

وأكد أن القضية الفلسطينية تقع في صلب قضايا الشرق الأوسط، وإن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعزز وحدته ويقدم الدعم والضمانات بشكل مشترك لدفع العملية السياسية نحو تنفيذ حل الدولتين وأن يرفض بشكل حازم عمليات الترحيل القسري للفلسطينيين والمحاولات الخطيرة لضم غزة والضفة الغربية.

وشدد فو على أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل بذل الجهود لوضع حد للقتال في غزة، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين، والعمل من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.