الخليج اليوم .. تنسيق مصري قطري مع واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، الثلاثاء، مع رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، آخر التطورات الإقليمية خاصة فيما يخص بجهود وقف النار في قطاع غزة.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، أن الاتصال تطرق إلى الجهود المشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف إراقة دماء الفلسطينيين، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

كما استعرض عبدالعاطي الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمرا دوليا حول التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، بمجرد التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

الملف النووي الإيراني

وتناول الوزيران أيضًا التطورات الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث أكدا ضرورة تثبيت الهدنة وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية للأزمات الإقليمية.

وأعرب عبدالعاطي عن دعم مصر لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مشددا على أهمية الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

العلاقات الثنائية

وأعرب عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن تقديره للنمو المتصاعد في العلاقات المصرية القطرية، مؤكدا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.