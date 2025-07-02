شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصدر أوامر لمصادرة 1200 دونم من أراضى بلدة ترقوميا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الاحتلال الإسرائيلى أوامر عسكرية لمصادرة 1200 دونم من أراضي بلدة ترقوميا غرب الخليل لأغراض استيطانية.

وفي رده على ذلك قال رئيس بلدية ترقوميا إن قرار الاحتلال مصادرة أراضي الفلسطينيين يهدف لربط مستوطنتي أدورا وتيلم.

وكان قد قال مدير عام التوثيق والنشر بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داود، إن إسرائيل تقوم بتسريع عملية مصادرة الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة.

وأضاف داود أن الواقع الجغرافي الفلسطيني معقد وغير مسبوق، حيث تعمل دولة الاحتلال بشكل منهجي على استهداف الجغرافيا الفلسطينية بالتفكيك والعبث من خلال اتباعها استراتيجية احتلالية على مدار العقود الخمسة الماضية.

وأوضح أن أبرز تفاصيل هذا الواقع أن دولة الاحتلال سيطرت على 42 % من مجمل مساحة الضفة الغربية وسط مسميات مختلفة منها مصادرة أراضي الدولة والأوامر العسكرية والمحميات الطبيعية، لافتا إلى أنه بفعل اتفاق أوسلو فإن الجغرافيا الفلسطينية مقسمة إلى 3 أقسام وهي المناطق المصنفة (أ، ب،ج)، وأن دولة الاحتلال تسيطر على 70% من مجمل المناطق المصنفة "ج" وهي أكثر المساحات الجغرافية التي تشكل الضفة الغربية، حيث تشكل المناطق المصنف "ج" 61 % من مجمل أراضي الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الهدف الإسرائيلي من جملة الإجراءات الاحتلالية هو انعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية باعتبار أن دولة الاحتلال تصادر وبشكل مكثف هذه الاراضي وتبني المستوطنات من أجل حرمان الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.