شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المغربية تضبط خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربى، اليوم الأربعاء، من ضبط خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم داعش، تتكون من أربعة "متطرفين" يمارسون نشاطهم بين مدينتى تطوان وشفشاون شمالى المغرب.

وأوضح بيان لسلطات الأمن المغربي المختصة، أن عمليات التفتيش التي جرت بمنازل "المتطرفين" تمكنت من ضبط مخطوط يتضمن نص "البيعة" التي أعلنها أعضاء هذه الخلية للأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وكذا التسجيل الذي يوثق لهذه البيعة، فضلا عن راية ترمز لهذا التنظيم، وزي أسود يحمل كتابات ذات محتوى متطرف، بالإضافة كذلك إلى مجسمات لأسلحة، وهى عبارة عن بندقية مزودة بمنظار ومسدسين، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية التي سيتم فحصها من قبل الخبرات الرقمية.

وأضاف البيان، أن التحريات الميدانية التى تمت في إطار هذه القضية أسفرت عن الكشف عن خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط لها أفراد هذه الخلية، والتي تتوافق مع الأجندة التخريبية لتنظيم "داعش" الرامية لزعزعة استقرار المغرب، وذلك بعدما شرعوا في التحضير للتنفيذ المادي لمشروعهم الإرهابي، من خلال القيام بتجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية بمدينة تطوان شمال المغرب، بغرض صناعة عبوات ناسفة.

وأشار إلى أن التحريات أظهرت كذلك أن المتطرفين قاموا بتوثيق بيعتهم للأمير المزعوم الحالي لتنظيم "داعش" الإرهابي من خلال مخطوط وشريط فيديو، وذلك من أجل الحصول على تزكية قيادة هذا التنظيم لمشاريعهم الإرهابية.

ولفت إلى أنه تم وضع "المتطرفين" الأربعة تحت الحراسة من أجل استكمال التحقيقات التي تجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية.