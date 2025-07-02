شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحتجز أطفال مشاركين فى مخيم صيفى بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون وجيش الاحتلال الاسرائيلى ،ظهر اليوم الاربعاء، روضة للأطفال في شارع الشهداء المغلق في مدينة الخليل ،واحتجزوا عشرات الأطفال خلال مشاركتهم في مخيم صيفي.

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد منسق تجمع المدافعون عن حقوق الانسان عماد أبو شمسية،أن مستوطنون اقتحموا الروضة التي يقام فيها مخيم صيفي، تحت عنوان " وطن وهمة" بتنظيم من التجمع لعشرات الاطفال في شارع الشهداء المغلق منذ سنوات.

وبين ابو شمسية أن جيش الاحتلال اقتحم الروضة بعد اقتحامها من قبل المستوطنين الذين اعتدوا على الأطفال المشاركين، وكسروا هواتف عدد من المشرفين على المخيم.

وأشار إلى أن الاحتلال احتجز 60 مشاركاً من الأطفال و20 سيدة وعدد من المشرفين على المخيم وجميعهم من سكان شارع الشهداء ،والمناطق المغلقة التي يمنع الاحتلال الدخول والخروج منها.

يُذكر أن المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، يُنفذون اعتداءات في شارع الشهداء وباب الزاوية بشكل مستمر، تطال المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزامنًا مع محاولات دائمة ومستمرة للسيطرة على أملاك الفلسطينيين لأغراض استيطانية وتهويدية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت شارع الشهداء وسط المدينة، عقب المذبحة التي ارتكبها المتطرف باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي يوم 25 شباط عام 1994.

