شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى والتعاون الإسلامى والأونروا لبحث وضع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع المشترك لآلية التنسيق المشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية (الآلية الثلاثية) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وذلك فى مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ويتناول الاجتماع ما تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من مخططات إسرائيلية لتصفيتها ومحاولات إنهاء وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة والقدس.

وكان قد قال مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبدالفتاح، إن مؤتمر السلام الخاص بفلسطين (حل الدولتين) تم تأجيله نتيجة الضربة الإسرائيلية على إيران.

وأضاف السفير عبدالفتاح، في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" بث الأربعاء، أن الإعداد لمؤتمر (حل الدولتين) يجري الإعداد له الآن بكل قوة، مشيرا إلى أنه قد يعقد نهاية يوليو المقبل، عقب المنتدى السياسي الاقتصادي رفيع المستوى.

وشدد مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة على أن الأوضاع في قطاع غزة تعدت خطوط الكارثة الإنسانية، معلنا أن السكرتير العام للأمم المتحدة أكد نفس الكلام وأيضا الأمين العام للجامعة العربية، مطالبا بضرورة تعزيز التعامل الدولي مع هذا الموقف.