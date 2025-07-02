شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 وإصابة آخرين جراء انفجار صهريج وقود بريف حماة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباءالأربعاء، 02 يوليو 2025 04:57 م
أفادت وسائل الإعلام السورية، بمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، جراء انفجار صهريج وقود فى بلدة جبرين بريف حماة.
وقال مصدر فى شرطة حماة لوكالة أنباء سوريا "سانا"، إن الانفجار فى بلدة جبرين ناجم عن احتراق صهريج وقود، وأسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين.
وأشار المصدر إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.
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