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الخليج اليوم .. محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

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الخليج اليوم .. محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من المجالات التي تعزز تسريع التنمية في للبلدين وبما يحقق مصالحهما المتبادلة وأهداف الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمعهما.

كما تبادل سموه ورئيس الوزراء اليوناني وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية مؤكدين أهمية العمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم من خلال الحوار والمساعي الدبلوماسية التي تسهم في إرساء أسس الأمن والاستقرار والسلام، بما يعود بالخير على الشعوب ويلبي تطلعاتها نحو التنمية والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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