شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وأُصيب عدد آخر مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت صاروخًا باتجاه تجمع للفلسطينيين أمام مدرسة "البناء الإعدادية" في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات، ما أسفر عن سقوط الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.



وفي السياق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى أكثر من 80 مواطنًا منذ فجر اليوم، جراء غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع.