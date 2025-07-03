شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وفلسطين يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، د. فارسين شاهين، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وضمان إدخال مساعدات إنسانية عاجلة وكافية إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي، الأربعاء، هنأ خلاله الوزيرة شاهين على تولي مهامها الجديدة، وبحث معها سبل وقف التصعيد في غزة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وشدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وأكدا ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، لما لها من تداعيات خطيرة تُهدد بتفجير الأوضاع وزيادة حدة التوتر.



كما جدد الصفدي، التأكيد على موقف الأردن الثابت بأن الحل الوحيد للصراع يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة.