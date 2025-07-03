شكرا لقرائتكم خبر عن رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، تصريحات أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية.



وندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - بسياسةِ حكومة الاحتلال المُتمادية في الاستهانة بحقوق الشعب الفلسطيني وإنسانيته وكرامته، وانتهاكاتها المتواصلة لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.



وجدَّد العيسى دعوةَ الرابطة المُلحّة للمجتمع الدولي ليقف وقفةً صادقةً وجادّةً لإنهاء هذه المأساة الإنسانية التي يمرّ بها الشعبُ الفلسطينيّ.