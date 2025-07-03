شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلى صعد من انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية خلال شهر يونيو، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمى الشريف.

وأوضح التقرير حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا"، اليوم الخميس، أن الاحتلال ومستعمريه نفذوا أكثر من 25 اقتحامًا للمسجد الأقصى المبارك، تخللها أداء طقوس تلمودية، إلى جانب إغلاق المسجد 11 مرة ومنع دخول المصلين بذريعة "الوضع الأمني"، إضافة إلى تحديد أعداد المصلين داخل المسجد، وفرض إجراءات تهويدية خطيرة على البلدة القديمة ومصلى قبة الصخرة.

وأشار التقرير إلى أن آلاف المصلين أدوا صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى وسط تضييقات مشددة، فيما اقتحم جنود الاحتلال ومستعمرون باحات قبة الصخرة خلال الصلاة، ونفذ مستوطنون طقوسًا علنية من غناء ورقص وتصفيق .

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان فيه 89 وقتًا خلال شهر يونيو، وأغلقته أمام المصلين والزوار لمدة 12 يومًا متواصلة، كما رفضت تسليمه في عيد الأضحى وذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

كما رصد التقرير قيام الاحتلال بتركيب أجهزة إنذار في أروقة الحرم، واعتلاء عدد من جنوده سطحه، بالإضافة إلى إضاءة جدرانه بالأعلام الإسرائيلية، وإغلاق بابه الشرقي، وإنارة المنطقة المحيطة به بالقوة.