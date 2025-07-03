شكرا لقرائتكم خبر عن إيتمار بن غفير: علينا احتلال غزة وتشجيع الهجرة خارجها والان مع تفاصيل الخبر

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى احتلال قطاع غزة بأكمله، وتحدث عن "فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر".

وأضاف بن غفير في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية "أسمع هتافات الفرح من حماس، يجب ألا نصل إلى هذا الوضع. إن لم نُسقط حماس، فسيعاني أطفالنا".

وتابع "أتوقع أن ينضم إلي سموتريتش، وأن نذهب معا إلى نتنياهو ونقول له إنه لا يملك تفويضا بعدم إسقاط حماس.. علينا احتلال قطاع غزة بأكمله وتشجيع الهجرة. كفى أعذارا، هذه فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر".