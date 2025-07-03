شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحبط تهريب 100 كيلوجرام من مادة الشبو و10 كيلو جرامات من الهيروين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات الأمنية فى دولة الكويت من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر البحر بتنسيق أمنى مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الكمية شملت نحو 100 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة و10 كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدرة بقيمة تقديرية تصل إلى مليون و150 ألف دينار كويتي.

وأوضحت أن تفاصيل الضبطية تعود إلى معلومات أمنية دقيقة جرى التوصل إليها، من خلال التعاون المشترك مع دولة الإمارات، وأفادت بقدوم حاوية بحرية تحوي مواد مخدرة في إطار نشاط لشبكة دولية منظمة، وتم إعداد خطة أمنية محكمة لتعقب الحاوية وضبط المتهمين.

وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك الكويتية جرى السماح بخروج الحاوية من ميناء الشويخ الكويتي ومتابعتها ميدانيا إلى أن تم ضبط مستقبلها متلبسا في منطقة "أمغرة" وهو شخص أفغاني الجنسية، فيما شاركت قوة الإطفاء العام في فتح الحاوية والتعامل الفني معها بما يضمن الحفاظ على سلامة الإجراءات الأمنية وحماية القائمين على العملية.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن شكره للفريق، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي ساهمت في نجاح هذه العملية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة.

وشدد الشيخ فهد يوسف على أن وزارة الداخلية الكويتية ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي لآفة المخدرات وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدول الشقيقة والصديقة بما يساهم في حماية الوطن وضمان أمن وسلامة المجتمع.