الخليج اليوم .. الأمن اليمني يضبط خلية حوثية خططت لعمليات تخريبية في مأرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت شرطة محافظة مأرب اليمنية، الأربعاء، إن أجهزتها الأمنية ضبطت خلية تخريبية مرتبطة بقيادات ميليشيا الحوثي في صنعاء.

وأضافت في تصريح لمصدر أمني، أن «الخلية التي تم ضبطها كانت تنشط ضمن شبكة سرية تعمل على تنفيذ أجندة الحوثيين، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية وإثارة الفوضى واستهداف المدنيين والنازحين».

وأوضحت أن «العملية الأمنية تمت بعد رصد دقيق لتحركات العناصر المشتبه بها حتى تم ضبط أفراد الخلية متلبسين بأدلة تؤكد تورطهم وارتباطهم المباشر بقيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء».

وأكدت أن «الأجهزة الأمنية ستضرب بيدٍ من حديد كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن واستقرار مأرب»، مشيدةً «بتعاون أبناء القبائل والساكنين وحرصهم على الحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة».

ويتزامن ضبط الأمن في مأرب للخلية المرتبطة بالحوثيين مع تحركات واسعة وتحشيدات للميليشيات في جبهات القتال جنوب وغرب المحافظة، ضمن محاولات تصعيدية مستمرة من جانب الجماعة المصنفة إرهابيا لإحداث أية محاولة اختراق باتجاه المحافظة الغنية بالنفط والغاز، والتي تستضيف أكثر من مليوني نازح.