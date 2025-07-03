شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تحذر من خطورة تحريض قادة الاحتلال ضد شعب فلسطين ومقدساته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، التصريحات العنصرية لمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك خرقا صارخا لقرارت الشرعية الدولية وللقانون الدولي وتهدف إلى تقويض الجهود الدولية الداعية إلى حل الدولتين، وفي بيان صادر عن المنظمة.

وحذرت المنظمة من خطورة هذه التصريحات والتحريض المتواصل الذين يمارسهما قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.