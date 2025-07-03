شكرا لقرائتكم خبر عن الكابينت الإسرائيلى يتشاور الليلة بشأن صفقة محتملة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الليلة مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفق هيئة البث الرسمية.

وإضافة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضم الكابينت عددا من الوزراء وقادة الجيش وأجهزة المخابرات، وتأتي هذه الجلسة استكمالا لسلسلة مناقشات أجريت -بما في ذلك في القيادة الجنوبية للجيش- بشأن القتال فى غزة، وفق هيئة البث.