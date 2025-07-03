شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف: 90% من سكان قطاع غزة يواجهون انعداما حادا فى الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسيف) أن خطر المجاعة لا يزال قائما فى جميع أنحاء قطاع غزة، مشددة على أن 90% من السكان أى نحو 1.9 مليون شخص يواجهون انعداما حادا فى الأمن الغذائى، فى وقت يواجه فيه الفلسطينيون الموت للحصول على مساعدات ما تعرف باسم "منظمة غزة الإنسانية".

ويجرى المجلس الوزارى المصغر (الكابينت) الليلة مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، وفق هيئة البث الرسمية.

وإضافة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضم الكابينت عددا من الوزراء وقادة الجيش وأجهزة المخابرات، وتأتى هذه الجلسة استكمالا لسلسلة مناقشات أجريت -بما فى ذلك فى القيادة الجنوبية للجيش- بشأن القتال فى غزة، وفق هيئة البث.