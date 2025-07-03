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الصحة اللبنانية: قتيل و3 جرحى نتيجة الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوب بيروت

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الصحة اللبنانية: قتيل و3 جرحى نتيجة الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوب بيروت

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط قتيل و3 جرحى نتيجة الغارة الإسرائيلية على السيارة في "خلدة" جنوب بيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، تنفيذ غارة استهدفت عنصرا يعمل - لصالح فيلق القدس الإيرانى - فى تهريب الأسلحة بلبنان، مؤكدا أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة فى منطقة خلدة عند المدخل الجنوبى لبيروت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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