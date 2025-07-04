شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: أمطار وموجة حر فى 15 ولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، اليوم الجمعة، من موجة حر وأمطار رعدية في خمسة عشرة ولاية.

وأصدر لديوان تنبيهاً من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، وستشمل موجة الحر ولايات: إن صالح، تمنراست، أدرار وبرج باجي مختار.

بالتزامن، يُرتقب تساقط أمطار رعدية غزيرة حتى الساعة التاسعة مساء ، ومن المتوقع سقوط الأمطار على ولايات: قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، المغير، أولاد جلال والجلفة.

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية، قد أعلن أمس عن تساقط أمطار رعدية على عدة من ولايات الوطن.