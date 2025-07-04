شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات الاحتلال المشددة.. 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم فى المسجد الأقصى المبارك، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي "العامود" و"الأسباط"، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت على شاب وأجبرته على الجلوس أرضا لتفتيشه ونكلت به عند مدخل مقبرة اليوسفية وهو في طريقه للمسجد الأقصى، كما استولت طواقم بلدية الاحتلال على "بسطة" لبيع الكعك المقدسي، يملكها أحد الباعة المتجولين عند باب "الأسباط".

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.