شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 2700 لتر معقمات.. جهود مكثفة لتنظيف المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين جهودها، لضمان تهيئة بيئة إيمانية صحية وآمنة تُعين الزوار والمصلين على أداء عباداتهم بروحانية وطمأنينة.

وجرى استخدام أكثر من (2,700) لتر من المعقمات والمطهرات ضمن خطة شاملة استهدفت استقبال المصلين الذين أدّوا صلاة الجمعة اليوم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والسكينة.

وتشمل أعمال الرعاية اليومية غسل أرضيات المسجد النبوي وساحاته وسطحه أكثر من مرة يوميًا، بالإضافة إلى تنظيف وتعقيم أكثر من (25,000) سجادة يوميًا، وتعطير الأرضيات والسجاد بأجود أنواع الورد المدينى، فضلًا عن تعقيم وتطهير مرافق المسجد ودورات المياه بشكل دورى.

وتخضع المظلات وفتحات التكييف والجدران لبرنامج صيانة خاص على مدار الساعة، لضمان استمرار مستوى النظافة والجودة بما يليق بمكانة المسجد النبوى الشريف.