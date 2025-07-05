شكرا لقرائتكم خبر عن حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ مقاتلو سرايا القدس - الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى– كمينا مركبا ونوعيا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء الماضى فى حى الشجاعية شرقى مدينة غزة.

وشمل الكمين تفجير حقل ألغام برتل من الآليات الإسرائيلية، ومن ثم استهداف قمرة قيادة دبابة بقذيفة مضادة للدروع، وكذلك استهداف منازل تحصن بداخلها جنود الاحتلال بالقذائف المضادة للتحصينات.

كما تضمن الكمين المركب اشتباكات من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية خاصة، ووثق دخول طيران مروحى لإجلاء القتلى والجرحى.

وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام عربية، تجهيز وإعداد حقل ألغام مكون من 6 عبوات مضادة للدروع، ومن ثم رصد تقدم الآليات المتوغلة وتوثيق لحظة الانفجار فيها، قبل أن يتدخل جيش الاحتلال بـ"مظلة نارية وتغطية دخانية بعد عملية التفجير".

وتضمنت المشاهد إنشاء وصلة نفق أرضية خلال 3 أيام، قبل خروج مقاتلى السرايا منها لاستهداف قمرة دبابة بقذيفة "آر بى جي".

ووثقت المشاهد أيضا لحظات فرار جنود الاحتلال داخل منازلة قريبة من مقاتلى السرايا، إذ استُهدف أحد المنازل -الذى كان بداخله 10 جنود- بصاروخ موجه من طراز "107"، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وكذلك استهدف مقاتلو السرايا منزلا آخر يتحصن بداخله نحو 20 جنديا وضابطا إسرائيليا بقذيفة "تى بى جي"، أعقب ذلك اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، وتم توثيق اشتعال النيران فى المنزل أيضا.

والأربعاء الماضي، قال قائد ميدانى فى سرايا القدس إن مقاتلى التنظيم نفذوا عملية مركبة نوعية استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات الاحتلال فى مربع الهدى شرقى حى الشجاعية بغزة.

وكشف هذا القائد الميدانى -عبر حساب سرايا القدس على تليجرام- أن العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الإسرائيلية المتوغلة، مما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة "بشكل هستيري".

وعقب ذلك، استهدف مقاتلو السرايا القوات الإسرائيلية التى تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه، ثم قذيفة "تى بى جي" مضادة للتحصينات.

ووفق القائد الميداني، فقد باغت عناصر السرايا القوات المستهدفة واشتبكوا معها من مسافة قريبة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكدا أنهم أوقعوا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح.

وكثفت سرايا القدس خلال الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية فى شمالى القطاع وجنوبه.

وقبل أيام، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا فى قطاع غزة -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب فى 18 مارس الماضي.

وفى السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس أن 20 جنديا إسرائيليا قتلوا فى القطاع خلال يونيو الماضي، فى حين أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 3 جنود اليوم الجمعة فى معارك شمالى القطاع وجنوبه.