شكرا لقرائتكم خبر عن 51 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 51 شخصا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 6 من منتظرى المساعدات، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكشف رئيس قسم الديموجرافيا بالجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى حاتم قرارية، عن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ النكبة عام 1948 حتى اليوم، داخل وخارج فلسطين، حيث بلغ أكثر من 157 ألف شهيد، منهم 57 ألفا فى قطاع غزة وحدها، 70% منهم من النساء والأطفال، بواقع 18 ألف طفل وأكثر من 12 ألف امرأة.

وأشار قرارية - خلال اتصال هاتفى مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم /الجمعة/ - إلى أن عدد المفقودين فى قطاع غزة تجاوز عددهم 11 ألف مفقود، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا تقل إعداد الضحايا فى الضفة الغربية عن ألف شهيد منذ أحداث السابع من أكتوبر، نتيجة التصعيد المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن أن عدد سكان غزة انخفض إلى حوالى 2.1 مليون نسمة، فى حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية نحو 3.4 مليون؛ ليصبح إجمالى عدد سكان دولة فلسطين حوالى 5.5 مليون نسمة، شارحا أن عدد الفلسطينيين حول العالم فى منتصف العام الجارى، بلغ نحو 15.2 مليون نسمة، منهم 7.4 مليون يعيشون فى فلسطين التاريخية، و7.8 مليون فى الشتات، 6.5 مليون منهم فى الدول العربية.

واعتبر أن ما يشهده قطاع غزة من نزوح داخلى واسع النطاق هو الأسوأ فى التاريخ الفلسطينى الحديث، حيث اضطر نحو مليونى فلسطينى من أصل 2.2 مليون إلى مغادرة منازلهم، فيما استشهد 203 عمال من الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلى، يمارس حملة شرسة وممنهجة تستهدف الوجود الفلسطينى، معلنا أن التقديرات السكانية الأخيرة تشير إلى تراجع عدد سكان قطاع غزة بنسبة 10% مقارنة بتوقعات بداية عام 2025، نتيجة ارتفاع إعداد الشهداء والمفقودين، بالاضافة إلى موجات النزوح والهجرة القسرية.

وأكمل مسئول جهاز الإحصاء الفلسطينى، أن هذا النزوح يمثل تهديدا مباشرا للهوية الوطنية الفلسطينية، معتبرا أن ما يجرى من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى هو محاولة ممنهجة لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين.

وأضاف أن الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية، والاعتداءات على مخيمات اللاجئين خاصة فى جنين وطولكرم، أدى إلى تهجير جماعى واسع، حيث نزح أكثر من 42 ألف فلسطينى من مخيماتهم، بينهم 21 ألفا من مخيم جنين فقط، بما يعادل 30% من سكان المدينة والمخيم.

وتابع، أنه بالرغم من كل محاولات الإبادة والتهجير القسرى للشعب الفلسطينى، إلا أنه سوف يظل متمسكا بحقه فى أرضه ووطنه ولا توجد قوة فى العالم تستطيع انتزاع هذا الحق الأصيل، مطالبا بضرورة التوثيق والتصدى لهذه الجرائم الإسرائيلية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.