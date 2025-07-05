شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": ما يجرى فى غزة انهيار متسارع للحياة.. والأطفال ينامون جوعى والمرضى يموتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيي "أونروا" إن الناس في قطاع غزة "يسقطون مغشيا عليهم في الشوارع من شدة الجوع"، مؤكدة أن نظام توزيع المساعدات الحالي "أذل العائلات الجائعة والخائفة والمصابة و المنهكة، وجردها من كرامتها الإنسانية".



واعتبرت الوكالة الأممية، في نداء عاجل وبيان إنساني صادم، مساء اليوم الجمعة، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن ما يجري في قطاع غزة "ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو انهيار متسارع للحياة.. فالأطفال ينامون جوعى، والمرضى يموتون بصمت، والعائلات تبحث في ركام المنازل عن لقمة أو مأوى.. إنه وقت القرارات الشجاعة، قبل أن ينهار ما تبقى من أمل في إنقاذ الأرواح".



وشددت على ضرورة "ألا ينبغي لأي إنسان، في أي مكان، أن يجبر على الاختيار بين الموت أو إطعام أطفاله"، موضحة أن سكان غزة يواجهون نفادا شبه كامل في الطعام والأدوية والماء النظيف، كما توقفت العيادات عن العمل، وتقطعت الكهرباء والاتصالات، في ظل غياب الوقود منذ أكثر من شهرين.



وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أن الأوضاع في قطاع غزة بلغت "حدودا كارثية"، موضحة أن "القمامة تتكدس، والمياه النظيفة شحيحة، والمستشفيات عاجزة، والناس يموتون في صمت.. فكل شيء ينفد.. ويجب وقف إطلاق النار الآن".



وأشارت إلى أن محاولات المدنيين الفلسطينيين الحصول على المواد الغذائية المحدودة التي سمح بدخولها إلى غزة، تحولت إلى مأساة إنسانية، إذ سجلت حالات إطلاق نار وسحق مدنيين تحت الشاحنات، فيما طالبت "الأونروا"، الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات فورية في مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء.



وأكدت "الأونروا"، أن المجتمع الدولي، خلال فترات وقف إطلاق النار القصيرة، أثبت قدرته على إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وعلى نطاق واسع داخل القطاع، قائلة:"لدينا الأنظمة والخبرة والإرادة. ما نحتاجه فقط هو الوصول".



وناشدت الوكالة الأممية العالم قائلة "دعونا نقوم بعملنا.. يجب رفع الحصار فورا، وإدخال الوقود، ووقف إطلاق النار الآن".