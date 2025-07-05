شكرا لقرائتكم خبر عن نعيم قاسم : لا بد من أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من الأرضي اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم رسالة إلى من يطالبهم بـ"تسليم السلاح"، مؤكدا أنه "لا بد من أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من الأرضي اللبنانية و‏لا بد من مقاومته ومواجهته".

وخلال إحياء الليلة التاسعة من المجلس العاشورائي المركزي في مجمع "سيد الشهداء" في الضاحية الجنوبية لبيروت، توجه نعيم قاسم في كلمته لجمهور "حزب الله" بالقول: "ارفعوا رؤوسكم وكونوا مطمئنين حتى لو أرعبوكم، ونلاحظ هناك كثير من المقالات عندما ‏يتحدثون عن المنهج الإسلامي ويقولون أشياء مركبة بطريقة خاطئة"، متابعا: "لا يهمكم ‏أنتم الأعلون بالفكر والسلوك والأخلاق والجهاد والمستقبل والطاعة والحصول على النصر أو الشهادة وعدم الانهزام أمام أعداء الأمة لأننا أشخاص نحمل الفكرة العظيمة ‏والإيمان العظيم.

وأردف قاسم: "نحن نحب ونؤمن ببلدنا وأرضنا ومتمسكون بها وما هي الوطنية إلا أن تكون التمسك بالأرض والدفاع عن ‏الأرض وتربية الأولاد في هذه الأرض وحب الأرض والعلاقة مع الأرض نحن وطنيون بكل ما للكلمة ‏من معنى"، مستطردا: "هل هناك تعارض بين الإسلام والوطن؟ أبدا، فالإسلام يدعونا إلى حب الوطن وإلى الدفاع عن الوطن والإسلام يدعونا إلى التمسك بأرض ‏الآباء والأجداد والإسلام يدعونا إلى أن نكون نموذجاً طاهراً مؤمناً صادقاً داخل الوطن".

وأكمل أمين عام "حزب الله": "على مستوى الدولة إذا كان هناك مواطنون آخرون كما هو موجود في لبنان لا ‏يعتبرون أنهم يريدون الرجوع إلى التشريع الإسلامي هناك تشريع آخر يجب أن يكون هناك اتفاق ‏عليه نتفق على التشريع الآخر وهذا هو الحاصل"، مضيفا: "الحل هو أن نتفاهم ولذلك ‏أعلنّا أن الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية نحن ملتزمون بها كجزء لا يتجزأ من العيش ‏المشترك الذي نريده داخل الوطن اللبناني".

وأوضح نعيم قاسم قائلا: "نحن اليوم في قلب لبنان نعيش بشكل طبيعي ونمارس دورنا ولدينا نواب ونشارك في قلب الحكومة و‏نغير قوانين ونبدي آراءنا كما يبدي الآخرون آراءهم ضمن القوانين"، مردفا: "نحن في لبنان كمقاومة نستمد من الإسلام العظيم والإمام الحسين ومن السيدة ‏زينب .. هذا الاتجاه الكبير لذلك مواقفنا منسجمة مع هذا الاتجاه".

وتابع قاسم: "نحن نقول إننا مقاومة. مقاومة ماذا؟ مقاومة في مواجهة الاحتلال ‏الذي يحتل الأرض واليوم هذا الاحتلال الإسرائيلي كيف يمكن أن نتعامل معه؟ لا بد أن يخرج من أرضنا و‏لا بد أن نقاومه وأن نواجهه"، مشددا على أن "الدفاع لا يحتاج إلى إذن، وعندما يتوفر البديل الدفاعي عن الوطن نناقش كل التفاصيل مع الذين ‏يقولون إنهم قادرون على هذا الدفاع، ونحن قريبون ولسنا بعيدين عن كيفية النقاش".

وتوجه أمين عام "حزب الله" إلى "من يطالب المقاومة بتسليم السلاح" قائلا: "طالبوا العدوان بالرحيل.. هل يُعقل أن لا تنتقد العدوان ودائما "ترص" على جماعتك وأهل وطنك؟ وتقول لهم "أنتم بالأول تخلّوا عن سلاحكم".

واستطرد نعيم قاسم: "إذا قبل بعضهم بالاستسلام هذا شأنهم أما نحن فلا نقبل.. نحن جماعة هيهات منا الذلة ولا نقبل بالاستسلام".

وشدد قائلا: "أخطأتم الحساب بالاستقواء علينا فشعب المقاومة لا يهاب الأعداء فلا تفكروا أنكم إذا تخبأتم وراءهم ستكسبون الإنجازات.. الإنجازات أن نحرر أرضنا ووطننا وهذه دعوتنا إليكم ونحن جاهزون".

هذا وتواصل الحكومة اللبنانية مساعيها للتوصل إلى صيغة للرد على المقترح الإسرائيلي القاضي بانسحاب إسرائيل من مناطقِ الجنوب، ووقف العمليات العسكرية، فيما يأتي ذلك مقابل تسليم حزب الله سلاحه ليكون تحت سيطرة الدولة اللبنانية.

والأربعاء، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الأمور تسير بشكل إيجابي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، حول البحث عن معالجة ملف سلاح حزب الله.