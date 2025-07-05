شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البلغارى ووزير الخارجية العُمانى يبحثان تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس بلغاريا رومين راديف، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الجمعة في القصر الرئاسي بالعاصمة صوفيا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والتأكيد المشترك على الرغبة في تنميتها اقتصاديًا وعلميًا وتعميق التواصل الثقافي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يعزز من المصالح المشتركة ويحقق المزيد من المنافع.

كما تطرق الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، إلى عدد من القضايا والتطورات وتبادلا الآراء بشأنها.

وقلّد الرئيس البلغاري، وزير الخارجية العماني، وسام الشرف لرئيس الجمهورية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة صوفيا.



ويُعد هذا الوسام من أرفع الأوسمة التي يمنحها رئيس الجمهورية، ويُمنح تقديرًا للإسهامات البارزة في دعم القيم وتعزيز العلاقات، واعترافًا بإنجازات الأفراد وتأثيرهم الإيجابي على المجتمع.

وكان البوسعيدي قد عقد في صوفيا، جلسة مباحثات سياسية معمّقة مع وزير الشؤون الخارجية البلغاري جورج جورجييف، ركزت على العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في عدة قطاعات ومنها قطاع الطاقة والتكنولوجيا، وتنمية التبادل التجاري والسياحي والأمن الغذائي والربط اللوجستي والصناعة.

كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، مؤكديْن على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية وضمان دعم الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل يتماشى مع القانون الدولي، كما تم التطرق إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.