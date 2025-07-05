شكرا لقرائتكم خبر عن جوزاف عون يعرب عن ثقته بالقضاء اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون جولة تفقدية في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، ودعا القضاة إلى عدم الخضوع "لأي ترهيب أو ترغيب".

ودعا عون القضاة إلى أن يحكموا بالعدل واستنادا إلى القوانين المتبعة، متوجها إلى القضاة قائلا: "كونوا عادلين فلا تبرئوا مجرما ولا تجرموا بريئا، ولتكن مصلحة لبنان أهم من أي اعتبار آخر، ولا تخضعوا للضغوطات من أي جهة أتت، ولا تكترثوا بالتسريبات والشائعات ولا تتأثروا بالترهيب أو الترغيب، لأن قطار الاصلاح انطلق ولا رجوع عن مكافحة الفساد، والجريمة مهما كان نوعها".

وأضاف "أتيت إلى وزارة العدل اليوم لتأكيد دعمي لكم في كل ما تقومون به من أجل إعادة الانتظام العام إلى الوزارة بمختلف وحداتها ولأؤكد لكم أن للقضاء الدور الأساسي في إعادة النهوض ومكافحة الفساد والجريمة على انواعها، وسيكون ردّ فعل اللبنانيون إيجابياً اذا ما أعدتم الثقة بالعمل القضائي".

وجدد عون تأكيده على أهمية دور القضاء في حياة المواطنين والمجتمع ككل مركزا على أن تطبيق القوانين يمنع التجاوزات ويكافح الفساد ويحاسب المرتكبين، مشيرا إلى أن القضاء هو رأس سلطة المحاسبة، وأن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة كبيرة.

وأضاف "ثمة من انزعج من عودة القضاء إلى ممارسة عمله وبدأت الضغوطات في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي"، معتبراً أن "هؤلاء انزعجوا لأنهم يخافون على مصالحهم، بينما على القضاة أن يحرصوا على مصلحة الوطن وليس المصالح الشخصية لا سيما إذا كانت أحكامهم مستندة إلى القوانين، وحينذاك لن يستطيع أحد أن يقف في وجه القضاء إذا ما خاض معاركه ضد الفساد وضد المجرمين".

وتابع عون "من هنا أقول للقضاة لا تخضعوا لأي ترهيب او ترغيب بل كونوا أوفياء لقسمكم وللقانون".