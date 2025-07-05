شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

فى واقعة تسلط الضوء مجددا على واقع العنف الأسري فى تونس ؛ حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 42% من النساء في تونس تعرضن للعنف من أزواجهن، وسجلت أكثر من 26 ألف قضية عنف في النصف الأول من عام 2023.

أقدم زوج تونسى على اقتلاع عيني زوجته الشابة بحثًا عن كنز مزعوم؛ حيث أوعز إليه أحد الدجالين بأن هناك كنز مخفى أسفل منزله الكائن في مدينة القيروان، وأن هناك لعنة تحول بينه وبين الوصول إلى هذا الكنز ، ويتطلب فكها تقديم عينين زوجته قرباناً بشرياً.

نشبت مشادة بين الزوجين حيث حاول الزوج إقناع زوجته ـ 29 عامًا ـ بالفكرة المجنونة، إلا أنها أبت أن تستجيب لهذه الخزعبلات، فأبرحها الزوج ضربًا حتى سقطت، ثم اقتلع عينيها من محجريهما بأداة حادة، ثم حملهما في كيس بلاستيكي لتقديمهما إلى الدجال، تاركًا زوجته مضرجة في دمائها.