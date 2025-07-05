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الخليج اليوم .. السعودية تحبط تهريب 646 ألف قرص إمفيتامين في إرسالية فول

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  • الخليج اليوم .. السعودية تحبط تهريب 646 ألف قرص إمفيتامين في إرسالية فول 1/3
  • الخليج اليوم .. السعودية تحبط تهريب 646 ألف قرص إمفيتامين في إرسالية فول 2/3
  • الخليج اليوم .. السعودية تحبط تهريب 646 ألف قرص إمفيتامين في إرسالية فول 3/3

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أحبطت محاولة تهريب 646,000 حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي.

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وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن الإرسالية عبارة عن "مواد غذائية" تحتوي على "فول"، بمجرد خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل الإرسالية.

 

 

وأضافت أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إذ قٌبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، ويبلغ عددهم 3 أشخاص. ​

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

 

ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (zatca.gov.sa@1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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