شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ويقتحم عنبتا وبلعا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، عدة بلدات في محافظة طولكرم بالضفة الغربية، تزامنا مع العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها لليوم الـ160 تواليا، ولليوم الـ147 على مخيم نور شمس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن آليات الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتا وبلعا شرق طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء وتمركزت في عدة مفارق فيها، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المركبات والمواطنين، مضيفة أن قوة عسكرية أخرى اقتحمت بلدة صيدا شمال المحافظة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت الأسير المحرر ليث واصف الاشقر خلال تواجده في أحد المحلات وسط البلدة.



في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال فرض حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، مع انتشار فرق المشاة والآليات العسكرية في الأزقة والمداخل، ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، وسط إطلاق نار مباشر يستهدف كل من يقترب من المنطقة.



وما زالت قوات الاحتلال تحول شارع نابلس إلى ثكنات عسكرية عبر مواصلة استيلائها على عدد من المباني السكنية فيه إلى جانب أجزاء من الحي الشمالي للمدينة وتحديدا المقابلة لمخيم طولكرم وأجزاء من الحي الشرقية القريبة من المخيم، بعد إخلاء سكانها قسرا، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من أربعة أشهر، مترافقا مع نشر آلياتها وجرافاتها الثقيلة في محيطها.



وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 14 فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.

وأدى التصعيد إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي مراح رباح، حسين الشيخ، إن قوة من جيش اقتحمت القرية، وتمركزت في محيط مسجد الأتقياء، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم.