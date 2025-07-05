شكرا لقرائتكم خبر عن 78 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 78 فلسطينيا منذ فجر اليوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أعلن جيش الاحتلال، اليوم اعتراض صاروخين أطلقا من جنوب قطاع غزة باتجاه كيسوفيم، ودوت صفارات الإنذار فى المنطقة.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، فى قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي بوسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على مقهى غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، بعد قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال محطة تحلية مياه قرب بنك فلسطين في منطقة الجندي المجهول بحي الرمال غرب مدينة غزة.