شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهد 10 فلسطينيين، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ويؤوي نازحين ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.