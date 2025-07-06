الخليج اليوم .. السعودية تدشن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشنت السعودية المرحلة الثالثة لمشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2025، إذ جرى تدشينها في مقر السفارة في إسلام آباد.

وأوضح السفير السعودي، نواف المالكي، أن هذا المشروع الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة استمراراً للدعم الذي تقدمه السعودية، في باكستان، وهو أحد المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في باكستان لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات في جميع أنحاء باكستان.

وأضاف أن هذا المشروع يتمثل في توزيع أكثر من 30 ألف طرد غذائي في مختلف أنحاء باكستان، ويحتوي كل طرد على جميع المواد الغذائية الأساسية، التي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر، ويستفيد منها 210 آلاف شخص.

من جانبه، أعرب وزير الأمن الغذائي والموارد الوطنية الباكستاني رانا تنوير حسين، عن الشكر والتقدير نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني لقيادة وحكومة المملكة تجاه الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه للمتضررين في باكستان.

وأوضح في تصريح بهذه المناسبة، أن هذه المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان لا تعكس الجانب الإنساني فحسب، بل تعكس أيضًا عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين، وتأتي في الوقت المناسب حيث تعاني العديد من الأسر من انعدام الأمن الغذائي.