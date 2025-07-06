الخليج اليوم .. السعودية.. أكثر من 18.5 مليون حاج ومعتمر قدموا من الخارج بـ 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أن العام المنصرم شهد قدوم أكثر من 18.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج، من بينهم 16.92 مليون معتمر، متجاوزين مستهدف العام، بنسبة نمو بلغت 101% مقارنة بعام 2022.

جاء ذلك ضمن التقرير الخاص ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي استعرض نتائج منظومة خدمة ضيوف الرحمن ومبادرتها النوعية، إذ أوضح التقرير أن البرنامج ينفذ 89 مبادرة متنوعة بالتعاون مع أكثر من 40 جهة حكومية.

89 مبادرة

في السياق ذاته، ذكر التقرير السنوي للبرنامج أنه ينفذ 89 مبادرة متنوعة بالتعاون مع أكثر من 40 جهة حكومية، محققاً نسبة امتثال بلغت 95%، في إطار منظومة متكاملة تغطي جميع مراحل رحلة ضيوف الرحمن، من النقل وتسهيلاته، إلى أداء المناسك، وصولاً إلى إثراء التجربة الثقافية بزيارة المواقع التاريخية والأثرية.

81% نسبة رضا الزوار

وبشأن تحسين تجربة الزائر، أوضح التقرير أن الروضة الشريفة استقبلت أكثر من (13) مليون زائر في العام 2024، مقارنة بـ(4) ملايين في عام 2022، وارتفعت نسبة رضا الزوار من (57%) إلى (81%)، في مؤشر على تطور تجربة المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة.

أكثر من 153 ألف متطوع

وسجل عدد المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن أكثر من (153) ألف متطوع في عام 2024، متجاوزًا مستهدفات العام ذاته في قفزة نوعية، ولم يتجاوز المتطوعون عام 2022م أكثر من (15) ألفا، مما يؤكد الوعي المجتمعي المتنامي وروح المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

33 زيارة خارجية

وعلى الصعيد الدولي، أسهمت (33) زيارة خارجية بقيادة البرنامج ومشاركة الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القطاعات الحكومية والخاصة (شركات الطيران، تقديم خدمات الحج والعمرة)، في تذليل العقبات أمام قدوم المعتمرين والزوار، ونتج عنها حلول عملية عززت التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي تصنيفات المؤشرات العالمية، حصلت مكة المكرمة على المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد الزوار الدوليين، وقفزت المدينة المنورة إلى المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر الأداء السياحي، مما يعكس مكانة المملكة الرائدة كوجهة دينية وسياحية.

وشملت جهود البرنامج أيضًا تطوير المنصات الرقمية، وتوفر منصة "نسك" أكثر من (100) خدمة للمستخدمين، وخدمت مبادرة "طريق مكة" أكثر من (940) ألف مستفيد منذ إطلاقها، وقدمت مراكز "عناية" خدماتها لنحو (3) ملايين مستفيد.