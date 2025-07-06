الخليج اليوم .. الدوحة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بهدف وقف النار في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعقد، اليوم الأحد في الدوحة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" إن "الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد"، مشيرا إلى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية "يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية".

ويضم الوفد الإسرائيلي نائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي قاد فريق التفاوض في الأشهر الأخيرة، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، والمستشار السياسي أوفير فالك، بالإضافة إلى ممثلين آخرين عن جهازي الأمن العام (الشاباك) والموساد.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه من غير المتوقع إتمام الاتفاق خلال الأيام المقبلة، نظرًا للفجوات الكبيرة بين الطرفين، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن وفداً إسرائيليا غادر اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المحادثات، بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن التعديلات التي طلبت حماس إدخالَها على مقترحِ الهدنة القطري "غيرُ مقبولة"، فيما أوعز نتنياهو بقَبولِ الدعوة لمواصلة المحادثات، مؤكدا أن الوفد الإسرائيلي سيغادر اليوم إلى الدوحة، لاستكمال البحث في صفقة وقف إطلاق النار في غزة.

ويضم الوفد الذي سيذهب للدوحة مسؤولين أمنيين بارزين، من بينهم ممثلون عن الشاباك وأحد كبار مستشاري نتنياهو، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة للقناة 12 الإسرائيلية.

وقالت المصادر إن القتال سيستمر حتى توقيعِ الاتفاق، والمفاوضات ستُجرى تحت نيرانٍ متواصلة، على حد وصفه.

يأتي ذلك فيما يزور نتنياهو غدا الاثنين العاصمة الأميركية، واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ما هو الجدول الزمني المقدّر للتوصل إلى صفقة في غزة؟

هذا ويرسم الإعلام الإسرائيلي بعض التوقعات، حول الجدول الزمني المقدّر للتوصل إلى صفقة في غزة.

وتقول القناة 13 الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن اتفاق غزة يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء -أي أثناء زيارة نتنياهو- وذلك إذا سارت الأمورُ على ما يرام في المفاوضات.

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية عن بُعد على الاتفاق يومي الأربعاء أو الخميس، بينما لا يزال نتنياهو في الولايات المتحدة.

وقد يبدأ العمل بالصفقة الأسبوع المقبل، ربما يوم الأحد القادم، كما تقول المصادر الإسرائيلية.

إلا أنه رغم هذه الأنباء الإيجابية، فقد قال مكتب نتنياهو إن تعديلات حماس التي طلبتها "غير مقبولة".

ماذا نعرف عن التعديلات التي تريدها حركة حماس؟

يذكر أن حركة حماس لديها 3 مطالب رئيسية:

*أولا، وقف القتال بشكل دائم.

*ثانيا، أن تنسحب إسرائيل إلى المواقع التي احتلتها في 2 مارس (آذار) الماضي، الوقت التي جددت فيه هجومها ودخلت الجزء الشمالي من غزة.

*ثالثا، أن تتولى الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية.

وقال مسؤول في حماس في وقت سابق لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، إن الحركة "مستعدة لإعادة المحتجزين في يوم واحد، بشرط واحد أساسي.. ضمان عدم عودة الحرب".

في الأثناء، كشفت مصادر "العربية" و"الحدث" أن مصر تتولى التنسيق مع الفصائل وحلّ النقاط العالقة في تنفيذ الاتفاق.

كما أكدت المصادر أن هناك ترتيبات لاجتماع في القاهرة يجمع مسؤولين مصريين وقيادات من حماس والجهاد.

وأوضحت مصادر "العربية" و"الحدث" أن الوسيطين المصري والقطري سيتواصلان مع واشنطن بشأن ضمانات تطلبها حماس.

وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو بحثت في اجتماعها الأخير تشجيع سكان غزة على الانتقال إلى جنوب القطاع.

هذا وأشارت ذات الصحيفة إلى أن الكابينيت الإسرائيلي طرح إمكانية تحويل منطقة رفح إلى منطقة مساعدات إنسانية، مضيفة أن نتنياهو طلب من الجيش إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول الخميس المقبل.

وميدانيا، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، من صباح الأحد.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة طالت منازل سكنية وخيامًا تؤوي نازحين، إضافة إلى استهداف تجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، خصوصًا في الوسط والجنوب.