الخليج اليوم .. السعودية: ضبط شبكات إجرامية تتاجر بالشبو والأقراص المخدرة في الرياض وحائل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت وزارة الداخلية السعودية شبكات إجرامية في منطقتي الرياض وحائل، إذ امتهنوا تلقي مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، والاتجار بها.

وقبضت الداخلية على عناصر الشبكة الإجرامية، إذ يبلغ عددهم 37 شخصاً، هم 28 مواطناً، بينهم 1 من وزارة الداخلية و2 من وزارة الحرس الوطني، و2 من وزارة الدفاع، و1 من وزارة الصحة، و2 من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و5 وافدين سوريين، ومقيم ووافدان يمنيان، فيما اتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المخططات الإجرامية التي تحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات، وستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وإحباط مخططاتهم والقبض على كل من يشارك فيها كائنًا من كان.