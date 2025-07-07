شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: أرسلت وفدا للتفاوض بشأن غزة ونقترب من تحقيق الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم /الأحد/، إنه أرسل وفدا للتفاوض في إطار الجهود المستمرة بشأن قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل "قادرة على تحقيق أهدافها" من خلال هذا المسار.



وقال نتنياهو - في تصريح أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - "لقد أرسلت وفدًا للتفاوض، ونحن ملتزمون بإعادة الأسرى وتحقيق الأمن، ويمكننا أن نحقق الهدف".



وأكد أن المفاوضين الإسرائيليين في محادثات وقف إطلاق النار لديهم تعليمات واضحة بإنجاز الاتفاق بالشروط التي قبلتها إسرائيل تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية لإبرام اتفاق تهدئة".