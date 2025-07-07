شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان هاتفيا آخر المستجدات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم/ الأحد/ هاتفيًا مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي آخر المستجدات بالمنطقة.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.