شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قمة "بريكس" يدعو لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت قمة دول مجموعة "بريكس" إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، معبرة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.



وأكد قادة القمة ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية في دولة فلسطينية تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مشيرين إلى أنهم يقدّرون المقترحات الحالية المتعلقة بالوساطة في هذا الشأن.

ووفقًا لإعلان قمة "بريكس 2025"، المنعقدة بالبرازيل، شدد القادة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.



وأدانت القمة الهجمات العسكرية التي تعرضت لها إيران، معربة عن "مخاوف جدية" بشأن السياسات التجارية وفرض الرسوم الجمركية، معتبرة أنها تقوض النظام التجاري العالمي.

وأدان إعلان "بريكس" الهجمات العسكرية على إيران باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.



وأعرب المشاركون في قمة "بريكس 2025" عن قلقهم إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكشف قادة "بريكس" عن قلقهم إزاء التصعيد في الشرق الأوسط، وتنامي مخاطر نشوب صراع نووي، مؤكدين ضرورة ضبط التسلح بالنووي.