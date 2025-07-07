شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم مواقع عسكرية وبنية تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة البقاع وجنوب لبنان.



وقال جيش الاحتلال -في بيان أوردته قناة (i24) مساء اليوم الأحدـ إن المواقع العسكرية يستخدمها حزب الله في تخزين وإنتاج أسلحة استراتيجية.



وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل.