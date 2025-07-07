شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن تنفيذ غارات جوية جنوبى وشرقى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، أنه نفذ غارات جوية على عدة أهداف تابعة لـ"حزب الله" جنوبى لبنان ومنطقة البقاع شرقيها.

وذكر الجيش - فى بيان أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - أن "الغارات استهدفت مواقع عسكرية، وبنية تحتية استراتيجية، وموقعًا لإطلاق الصواريخ تابعًا للحزب".

وعلى صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلى إن صاروخًا واحدًا أُطلق من جنوب قطاع غزة، سقط فى منطقة مفتوحة بالقرب من "نيريم" القريبة من القطاع، مساء اليوم.