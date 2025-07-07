شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون ينفذون اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ويأتي ذلك في إطار عمليات دهم مستمرة للأقصى تسمح بها سلطات الاحتلال على فترتين صباحية ومسائية بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأمس الأحد، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة إلى التحرك العاجل من أجل حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، من "مخططات الاحتلال الإسرائيلي وخطواته التصعيدية أحادية الجانب".