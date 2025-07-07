شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية ترحب بما تضمنه بيان قمة "بريكس" بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بما تضمنه البيان الختامى لقمة قادة مجموعة بريكس، التى انعقدت فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، من مواقف بشأن القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار فى قطاع غزة وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وطالبت الخارجية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، بتدخل دولي عاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها وحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت ضرورة فتح مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كمدخل صحيح لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.